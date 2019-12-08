Teknik Direktör Ünal Karaman, orta sahadaki liderlik görevini cezasını tamamlayan Abdülkadir Parmak’a verecek. Karaman, Sosa’nın yokluğunu çekse de hücumda zenginleşti. Çünkü uzun süredir takımdan uzak kalan Caleb Ekuban ile Daniel Sturridge takıma döndü. Ki ikili hafta içinde Türkiye Kupası maçında forma giymişti. Zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek isteyen Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada tek yenilgi (Sivasspor) aldı. Deplasmanda 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Karaman’ın takımı bu istatistiklere bir galibiyet daha ekleme düşüncesinde.
Trabzonspor’da Parmak hesabı
08.12.2019 - 06:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 06:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de bugün Antalyaspor’a misafir olacak Trabzonspor’da kaptan Jose Sosa cezası sebebiyle forma giyemeyecek.
Etiketler : Abdülkadir Parmak,
667382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667382.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
3
Başakşehir
13
7
4
2
8
25
4
Beşiktaş
13
7
3
3
5
24
5
Trabzonspor
13
6
5
2
10
23
6
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
7
Alanyaspor
14
6
4
4
10
22
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
13
5
2
6
-1
17
11
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
12
Gaziantep FK
13
4
4
5
-6
16
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
13
3
4
6
-7
13
15
Kasımpaşa
13
3
3
7
-5
12
16
Antalyaspor
13
3
3
7
-11
12
17
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Sivasspor
07.12.2019 17:30
Ankaragücü 1 - 3 Göztepe
07.12.2019 20:00
Galatasaray 1 - 0 Alanyaspor
08.12.2019 14:00
Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
Antalyaspor - Trabzonspor
08.12.2019 16:30
Denizlispor - Başakşehir
08.12.2019 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
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Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
13
7
3
3
6
24
4
Bursaspor
13
8
2
3
4
23
5
Ümraniye
14
6
4
4
6
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
-1
21
8
Fatih Karagümrük
14
5
5
4
1
20
9
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
10
Altay
13
4
4
5
0
16
11
Giresunspor
13
4
4
5
-5
16
12
Adana Demirspor
13
3
6
4
2
15
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
15
Osmanlıspor
13
4
1
8
-7
10
16
Altınordu
13
2
4
7
-7
10
17
Adanaspor
13
1
6
6
-8
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
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Karagümrük 0 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
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Akhisarspor 4 - 3 Istanbulspor
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