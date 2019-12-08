Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Ünal Karaman, orta sahadaki liderlik görevini cezasını tamamlayan Abdülkadir Parmak’a verecek. Karaman, Sosa’nın yokluğunu çekse de hücumda zenginleşti. Çünkü uzun süredir takımdan uzak kalan Caleb Ekuban ile Daniel Sturridge takıma döndü. Ki ikili hafta içinde Türkiye Kupası maçında forma giymişti. Zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek isteyen Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada tek yenilgi (Sivasspor) aldı. Deplasmanda 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Karaman’ın takımı bu istatistiklere bir galibiyet daha ekleme düşüncesinde.