Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray artık kötü günleri geride bırakmak istiyordu. İyi başlamadığı sezonda fikstür avantajını da kullanarak ilk devreyi bitirebildiği en üst sırada tamamlamak için Alanya maçına çıktı. Erken denebilecek bir dakikada golü de buldu. Belki de bütün sarı-kırmızılılar sonunda rahat bir 90 dakika izleyeceğiz diye düşündüler. Ancak her geçen an, Galatasaraylı oyuncuların fiziksel yorgunluğu arttıkça arttı. Erol Bulut’un öğrencileri de bu durumu değerlendirmek için saldırdıkça saldırdı. Eğer kalede Muslera olmasaydı büyük ihtimal Alanya farklı bir skorla İstanbul’dan üç puanla dönebilirdi. Dile kolay Uruguaylı file bekçisi üç defa yüzde yüz gol pozisyonunda kalesinde devleşerek galibiyetin en büyük mimarı oldu.

Telekom panteri!

İstekli başlayan taraftı Galatasaray. Beşinci dakikada Ömer’in ortasına, Adem harika bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara yolladı. Fakat VAR devreye girince pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 21’de Seri defansın arkasına koşuyu görüp, milimetrik yolladı. Mariano da bekletmeden içeri kesti. Nsakala’nın elle oynadığını söyleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Belhanda da düzgün bir vuruşla sarı-kırmızılıları öne geçirdi: 1-0. İlk yarının son dakikalarında Lemina’nın köşeye vuruşunu Marafona kornere çeldi. İkinci devre Galatasaray için adeta kâbus gibi geçti. Muslera kalesinde devleşti. 64’te Bakasetas’ın, 71’de Caulker’in, 80’de Bammou’nun mutlak gol pozisyonunda kalesini kapattı ve üç puanı getiren isim oldu.

NZONZI'DEN İTİRAF

Geri çekiliyoruz!

G.Saray'ın ön liberosu Steven Nzonzi, "İyi performans sergiledik, böyle devam etmeliyiz. Gol attıktan sonra geri çekiliyoruz ama öncesinde oyunu domine ediyoruz. Aslında Trabzon'a karşı da iyi oynamıştık. Bu maçta da bence iyi oyunumuz devam etti" dedi.

SERI UMUTLU KONUŞTU

PSG'yi yenebiliriz

G.Saray'ın orta saha oyuncusu Seri, "Takımın performansı iyiydi. Bireysel değil takım oyununa bakmalıyız. PSG önünde her şey mümkün, matematiksel olarak devam etme şansımız var ve kazanabiliriz. Oynayacağız, ne olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

MARIANO: NE SÖZLEŞMESİ

Burada mutluyum

G.Saray'ın sağ beki Mariano, "Önemli olan 3 puandı. Yukarıdan kopmamamız ve takibe devam etmek istiyorduk" derken sezon sonu bitecek sözleşmesi için de, "Geleceği çok fazla düşünmüyorum, burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

67 günlük hasret bitti

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı sebebiyle uzun bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maçıyla sahalara döndü. Futbolcu en son 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’nda Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev yapmış, sonrasında aşil tendonundan sakatlanmıştı. Falcao 67 gün sonra Alanyaspor maçının 78. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.