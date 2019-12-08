Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Galibiyet hasretini Gençlerbirliği karşısında gol şovu yaparak dindiren Fenerbahçe’de yüzler yeniden gülmeye başlarken, gecenin kahramanı Vedat Muriç’ten çarpıcı açıklamalar geldi. Gol attığı her maçta Fenerbahçe’yi zafere taşıyan Kosovalı yıldız, bileğindeki sakatlık tam olarak iyileşmeden oynamasıyla ilgili olarak, “Allah’a emanet gidiyoruz” derken, “Aslında 5 gündür takımla idman yapmıyorum. Ama sahaya çıkınca her şeyi unutuyorum. Ne ağrı hissediyorum ne de bileğim aklıma geliyor” dedi. Sivas maçına yüzde yüz hazır olarak çıkacağını söyleyen Muriç, “Antrenman eksikliğinden ötürü arka adalemde hafif bir ağrı oldu. Önümüzde 7-8 gün var. Sivas’ta tam kapasite hazır olacağımı düşünüyorum” ifadesinde bulundu.

Ne kadar olursa...

Kendisine bir gol hedefi koymadığını belirten Vedat Muriç, “Böyle bir durumda belirlediğim sayıya ulaşırsam rehavete kapılacağımı düşünüyorum. Amacım mümkün olduğu kadar atmak. Gol ya da asist, yeter ki takıma katkı sağlayayım” dedi. Gençlerbirliği karşısında gördüğü kartla ceza sınırına gelen Kosovalı golcü, “Mücadele esnasında kart aklıma gelmiyor. Ancak şimdi durum farklı. Sivas’tan sonra Beşiktaş maçı var. Derbiyi kesinlikle kaçırmak istemiyorum. Bu yüzden son derece dikkatli olacağım” diye konuştu. Taraftarla arasındaki bağa da değinen Kosovalı, “Kadıköy’de gol atmak bambaşka bir duygu. Tribünlerin coşkusu inanılmaz” yorumu yaptı.

ZANKA KIZAKTA

Savunmaya yeni ikili

Ersun Yanal, uzun zamandır düşündüğü değişikliği Gençlerbirliği maçında gerçekleştirdi. Zanka’nın yerine Sadık’a şans veren Yanal, yeni stoper ikilisinin uyumunu beğendi. Ersun Hoca’nın, önümüzdeki haftalarda Sadık ve Serdar’la devam edeceği, bir mecburiyet halinde Gustavo’yu geri çekeceği öğrenildi.

İKİ GÜZEL HABER

Emre ve Serdar iyi

Gençlerbirliği karşısında ilk yarıdan sonra devam etmeyen Serdar Aziz’den iyi haber geldi. Adalesinde ağrı olunca riske girmek istemediğini belirten tecrübeli stoper, “Önemli bir sakatlığım yok. Sivas maçında sahada olacağım” dedi. 57’de yerini Jailson’a bırakan Emre’nin de oynamasına mani bir durum yok.