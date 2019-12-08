Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Golleri ve hırsıyla F.Bahçe’ye hayat veren Vedat Muriç, sakatlığının tam olarak geçmediğini ancak sahaya çıkınca ağrılarını unuttuğunu söyledi.

Kosovalı forvet, “Aslında çok fazla ağrım var. Maçlara çıkarken sağlık ekibimiz ayağımı koruyarak oynamamı tembihliyor. Ama sahaya çıktığım anda o büyüleyici atmosferi ve coşkuyu görünce, sakat olan bileğim hiç aklıma gelmiyor” dedi.

5-2 kazanılan ve kendisinin de 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında 77. dakikada oyundan çıkan Muriç, “Tam 25 gündür bileğimi korumak için takımla idman yapmıyorum. Böyle olunca da adale sakatlığı yaşama riski oluşuyor. Gençlerbirliği maçında da adalem ağrıdı, skorda önde olduğumuz için riske girmeyip çıktım” dedi.