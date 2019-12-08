Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde zorlu bir görev daha verdi. Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 10 Aralık Salı günü San Polo Stadı’nda oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak. Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakada dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.



Napoli - Genk maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan, AVAR da Ali Palabıyık oturacak.