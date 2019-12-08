Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 üstün tamamlayan VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 2016’nın ardından 2. kez bronz madalyanın sahibi oldu.
Vakıfbank dünya üçüncüsü oldu!
08.12.2019 - 13:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vakıfbank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Çin’in Shaoxing kentinde devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Vakıfbank,voleybol,story_,
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B.
M.
A.
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P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
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2
Akhisar Bld.Spor
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7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
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7
3
3
6
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4
Bursaspor
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