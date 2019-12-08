Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada takıma bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi.