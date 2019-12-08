Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada takıma bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında başarılar diledi.
Beşiktaş'a başkan desteği
08.12.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçı öncesinde tesislerde teknik heyet ve futbolcularla buluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,başkan,destek,
667470 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667470.aspx
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