Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Ben Youssef’i şık çalımla geçen Atiba, ceza yayı üzerinde Karim Hafez’in sert müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, Hafez’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

21. dakikada Elneny’in pasında yay üzerinde topla buluşan Diaby’nin bekletmeden yaptığı vuruş kaleci Fatih’te kaldı.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ceza alanı içine ortaladı. Koita’nın şutunda kaleci Karius topu çeldi. Seken topun sahibi olan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'ı dinleyen hakem Arda Kardeşler, gol kararı verdi. 1-0

39. dakikada Diaby’nin pasıyla son çizgiye inen Gökhan Gönül, arka direğe açtığı ortada dar açıdan Caner Erkin’in vuruşunda top filelerle gitti. 1-1

44. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz’ın sert şutu baraja çarpıp kornere çıktı.

45+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Caner Erkin’den seken topu önünde bulan Elneny’nin şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ekrem Kan xx, Ali Saygın Ögel xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez ?, Sadiku xx, Hajradinovic xx, Quaresma xx, Heintz xx, Mustafa Pektemek xx, Koita xx

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Khalili, İlhan, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida x, Roco xx, Rebocho x, Atiba xx, Elneny xx, Diaby xx, Ljajic x, Caner xx, Burak x

Yedekler: Utku, Umut Nayir, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Lens, Erdem

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 24) (Kasımpaşa), Caner Erkin (dk. 39) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Karim Hafez (dk. 15) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Koita (Kasımpaşa), Atiba, Burak Yılmaz (Beşiktaş)