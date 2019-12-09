Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ı tatlı bir sıkıntı bastı. Sezon başından beri sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle büyük sıkıntılar yaşayan tecrübeli teknik adam şimdi ise tercih yapmakta zorlanıyor. Gençlerbirliği mücadelesinin ardından “Bazı oyuncuların performansından memnun değilim” açıklaması yapan Yanal, buna rağmen takımın genel durumunu beğeniyor. Tek eksiği sakatlığı bulunan Victor Moses olan Ersun Hoca, Isla’dan sonra cezası biten Dirar’ı sağ açık için hazırlarken, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci’ye yer arıyor. Uzun süre yedek kalmasına rağmen pes etmeden savaşarak Zanka’dan formayı kapan Sadık stoperdeki forma savaşını körüklerken, Tolgay ve Jailson da orta alanda şans bulmak için vites yükseltmiş durumda.

Kruse dibe vurdu

Bu sezon ilk kez forma giymesine rağmen, kupa maçındaki performansıyla göreve hazır olduğunu gösteren Harun Tekin, Altay için ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor. Cezasının da etkisiyle bir süre takımdan uzak kalan genç Ferdi de son maçlardaki performansıyla göz dolduruyor. Ersun Yanal’ı hayal kırıklığına uğratan isimler ise Alper Potuk başta olmak üzere, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç. Bu oyunculardan istediğini henüz alamayan Yanal’ın üstü kapalı eleştirdiği oyuncu da Max Kruse. Uzun süreli sakatlığının ardından formayı sırtına geçiren Alman, Gençlerbirliği karşısında 1 gol, 1 asistle oynamış olsa da sahadaki güçsüz görüntüsü ve istatistiklerinin dibe vurmasıyla Yanal’ın tepkisini çekti. Hoca özel bir görüşme yaptığı Kruse’ye ekstra idman programı hazırladı.

HESAP VER BABA

Emre Belözoğlu’ndan çarpıcı bir itiraf geldi. Oğlu Ömer Akif’in bütün maçları seyrettiğini söyleyen kaptan, “Malatya’da devre arasında telefon çaldı. Arayan oğlum. ‘Baba penaltıyı nasıl atamadın’ diye hesap soruyor. Gençler maçında da ‘O golü nasıl kaçırdın’ diye mesaj atmış. Her kaçırdığım gol sonrası Ömer Akif’e hesap veriyorum” açıklaması yaptı.