Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmada atılan 4 gol de ilk 45'te geldi. Maça hızlı başlayan Trabzonspor henüz 4. dakikada öne geçti. Sturridge'in pasında Sörloth ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. 17'de Hakan Özmert'in ortasında Obi Mikel'in kafasından seken topu kafayla ağlara gönderen eski Trabzonsporlu Celustka tabelaya eşitliği getirdi: 1-1.

İkinci yarı uyuttu

Karşılaşmanın 25. dakikasında sağ kanattan Yusuf Sarı'nın korner atışında ön direkte Sturridge'ten seken topa hareketlenen Nwakaeme arka direk dibinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. İlk yarı biterken Kamil Ahmet'in yerden pasında arka direkte Yusuf Sarı'nın düzgün vuruşunda tabela bir kere daha değişti: 3-1. İkinci yarıda oyunun hızı iyice düşerken Akdeniz'deki karşılaşma Karadeniz ekibinin galibiyetiyle sona erdi…

