Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Süper Lig’de önceki gün Türk Telekom Stadı’nda oynanan Muslera-Alanya mücadelesini Galatasaray, Belhanda’nın penaltı golüyle kazanmıştı. Maça 5 net kurtarışıyla (ki bazıları müthiş) imza atan ise Fernando Muslera olmuştu. Oyuncularını bireysel anlamda övmekten kaçınan teknik direktör Fatih Terim bile ezberini bozmuş, Uruguaylı kaleciyi maçın adamı seçmişti. Çok kritik bir süreçte takımı ayakta tutan ve galibiyette önemli rol oynayan Muslera’ya maç sonunda da tebrik yağmuru geldi. Rakip takımın başkanından teknik adamına kadar herkesin kutladığı Muslera için soyunma odasında sürpriz vardı.

Özel tebrik

Sarı-kırmızılılar kötü oynadığı maçı üç puanla tamamlamanın mutluluğu içinde soyunma odasına giderken teknik ekibin özel olarak kutladığı Muslera ayakta alkışlandı. Galatasaraylı oyuncular ayrıca kaptanları için “İyi ki varsın” diye tempo tuttu. Özellikle geçen sezon ve bu sezon fazla iş düşen hemen hemen her maçta öne çıkan isim olan tecrübeli eldiven de işini yapmanın haklı mutluluğu ve gururu içindeydi. Teknik direktör Fatih Terim’in de basın toplantısında övgüyle bahsettiği ve çok güvendiği kalecisini soyunma odasında da özel olarak kutladığı öğrenildi. Muslera maç sonu taraftara GS armasını göstermişti.

TEMKİNLİ ŞANS!

Falcao’ya ısınma turu

Alanya maçının son 12 dakikasında şans bulan ve 68 gün sonra sahalara dönen Radamel Falcao’da riske girilmeyecek. Uzun süredir yolu gözlenen ve ligin ikinci yarısında yüksek verim alması beklenen Kolombiyalı forvet yavaş yavaş takıma ve on bire adapte olacak.

DURUMU BELİRSİZ

Âdem Büyük endişesi!

Alanya karşılaşmasında sakatlanan ve maça devam edemeyen Âdem Büyük’ün durumu bugün belli olacak. Ödem olduğu için MR’a giremeyen golcü oyuncunun durumu bugün yapılacak testler sonrasında netlik kazanacak. Bilindiıği gibi Fatih Terim’in elinde kalan tek sağlam forvet Adem Büyük’tü (Androne ve Babel’in sakatlığı sürüyor Falcao da tam hazır değil).

Gençlerle taktik prova!

Avrupa’da yoluna devam etme umutları çok ama çok az olan Galatasaray, çarşamba günü PSG ile Fransa’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına başladı. Alanya maçında süre alanların dinlendirildiği çalışmada teknik direktör Fatih Terim, 19 yaş altı takımı ile 11’e 11 taktik çalışması yaptırdı. Tedavileri süren Babel ve Feghouli ise düz koşu yaptı.