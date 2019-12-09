İngiliz futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Deplasman: 3 puan, 2 asist ve 3 çakmak. Tüm şakalar bir yana. Taraftarlar, lütfen sahaya bir şeyler atmayın. Oyuncuların güvenliği taraftarlar tarafından tehlikeye atılmamalı. Futboldaki rekabet önemli bir şey ama bu seviyeye çıkmamalı. Rakip oyuncuya zarar verilmemeli. Stadyumda yanınızda oturan çocuklar için iyi bir örnek oluşturmalı. Umarım bunu gelecekte düzenli olarak gerçekleşmemesİ sağlanacaktır. Düzen olmadığında böyle davranmanın uygun olduğunu düşünürler. Bilirsiniz, şaka yapmayı severim ama bazen. "
Sturridge'den tepkili mesaj: '3 puan, 2 asist ve 3 çakmak!'
09.12.2019 - 15:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Antalyaspor tribünlerinin kendisine yabancı madde atmasıyla ilgili paylaşım yaptı.
İngiliz futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : Daniel Sturridge,Trabzonspor,
667633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667633.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
7
Alanyaspor
14
6
4
4
10
22
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
15
Kasımpaşa
14
3
3
8
-6
12
16
Antalyaspor
14
3
3
8
-13
12
17
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Sivasspor
07.12.2019 17:30
Ankaragücü 1 - 3 Göztepe
07.12.2019 20:00
Galatasaray 1 - 0 Alanyaspor
08.12.2019 14:00
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
Antalyaspor 1 - 3 Trabzonspor
08.12.2019 16:30
Denizlispor 1 - 1 Başakşehir
08.12.2019 19:00
Kasimpaşa 2 - 3 Beşiktaş
09.12.2019 20:00
Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
14
7
3
4
5
24
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
14
5
5
4
1
20
9
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
10
Giresunspor
14
5
4
5
-4
19
11
Adana Demirspor
14
4
6
4
3
18
12
Altay
14
4
5
5
0
17
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 19:00
Eskişehirspor 3 - 1 ümraniyespor
07.12.2019 14:00
Hatayspor 3 - 0 Boluspor
07.12.2019 16:30
Karagümrük 0 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.12.2019 19:00
Akhisarspor 4 - 3 Istanbulspor
08.12.2019 14:00
Osmanlispor 0 - 0 Altay
08.12.2019 16:30
Altinordu 1 - 0 Adanaspor
08.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 3 Giresunspor
08.12.2019 19:00
Adana Demirspor 1 - 0 Erzurumspor
09.12.2019 19:00
Menemenspor - Keçiörengücü