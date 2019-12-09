Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Paris Saint-Germain'de flaş gelişmeler yaşandı. PSG, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera'nın Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
CİM-BOM NASIL AVRUPA LİGİ'NE GİDER?
Gruptan çıkmayı garantileyen Fransız temsilcisinin Galatasaray maçında rotasyona gitmesi bekleniyor. Galatasaray, PSG maçını kazanır ve Club Brugge, Real Madrid'i yenemezse sarı kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Kaynak: Hürriyet