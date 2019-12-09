Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Bülent Uygun takımı Süper Lig'de bırakmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydederek, "Geçtiğimiz zor süreç içerisinde böyle önemli bir maçta onurlu duruşu gösteren futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kayserispor’u kümede bırakmak adına başta bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere el birliği ile zor süreçlerin içerisinden hep beraber el ele vererek inşallah bu takımı layık olduğu ligde bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Çok zor süreçten geçiyoruz. Sezon başından bu yana yaşananlara girmeyeceğim, her şeyleri yapmaya çalıştık. Buraya inanarak geldim. '1 değil 100 Bülent feda olsun' dedik. Hep beraber ayağa kalkmaya başladık. Alın teri ile mücadele etmeye devam edeceğiz, sonra hep birlikte güzel günler bizim olacak" şeklinde konuştu.
İ.M. Kayserispor haftalar sonra 3 puanla tanıştı
09.12.2019 - 22:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstikbal Mobilya Kayserispor 3 maç sonra Çaykur Rizespor’u mağlup ederek puanını 10’a yükseltti.
Etiketler : İ.M. Kayserispor,
667698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667698.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
7
Alanyaspor
14
6
4
4
10
22
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
15
Kasımpaşa
14
3
3
8
-6
12
16
Antalyaspor
14
3
3
8
-13
12
17
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Sivasspor
07.12.2019 17:30
Ankaragücü 1 - 3 Göztepe
07.12.2019 20:00
Galatasaray 1 - 0 Alanyaspor
08.12.2019 14:00
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
Antalyaspor 1 - 3 Trabzonspor
08.12.2019 16:30
Denizlispor 1 - 1 Başakşehir
08.12.2019 19:00
Kasimpaşa 2 - 3 Beşiktaş
09.12.2019 20:00
Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
14
7
3
4
5
24
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
14
5
5
4
1
20
9
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
10
Giresunspor
14
5
4
5
-4
19
11
Adana Demirspor
14
4
6
4
3
18
12
Altay
14
4
5
5
0
17
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 19:00
Eskişehirspor 3 - 1 ümraniyespor
07.12.2019 14:00
Hatayspor 3 - 0 Boluspor
07.12.2019 16:30
Karagümrük 0 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.12.2019 19:00
Akhisarspor 4 - 3 Istanbulspor
08.12.2019 14:00
Osmanlispor 0 - 0 Altay
08.12.2019 16:30
Altinordu 1 - 0 Adanaspor
08.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 3 Giresunspor
08.12.2019 19:00
Adana Demirspor 1 - 0 Erzurumspor
09.12.2019 19:00
Menemenspor - Keçiörengücü