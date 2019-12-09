Ligde haftanın kapanış müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.
Deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kasımpaşa deplasmanında 4 maçın ardından kazanan Beşiktaş ise ligde ikinci basamağa yükseldi.
- Sonuçlar
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Göztepe: 1-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3
Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3
İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0
|Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|9
|3
|2
|29
|13
|16
|30
|2.
|BEŞİKTAŞ
|14
|8
|3
|3
|22
|16
|6
|27
|3.
|TRABZONSPOR
|14
|7
|5
|2
|27
|15
|12
|26
|4.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|7
|5
|2
|22
|14
|8
|26
|5.
|FENERBAHÇE
|14
|7
|4
|3
|28
|16
|12
|25
|6.
|GALATASARAY
|14
|6
|5
|3
|15
|11
|4
|23
|7.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|6
|4
|4
|24
|14
|10
|22
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|14
|5
|5
|4
|29
|19
|10
|20
|9.
|GÖZTEPE
|14
|5
|5
|4
|16
|15
|1
|20
|10.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|14
|5
|3
|6
|14
|15
|-1
|18
|11.
|GAZİANTEP FK
|14
|4
|5
|5
|18
|24
|-6
|17
|12.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|5
|2
|7
|14
|22
|-8
|17
|13.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|3
|5
|6
|22
|25
|-3
|14
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|3
|5
|6
|13
|20
|-7
|14
|15.
|KASIMPAŞA
|14
|3
|3
|8
|19
|25
|-6
|12
|16.
|ANTALYASPOR
|14
|3
|3
|8
|13
|26
|-13
|12
|17.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|14
|2
|4
|8
|13
|29
|-16
|10
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|2
|3
|9
|9
|28
|-19
|9
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor