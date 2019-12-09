Ligde haftanın kapanış müsabakasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kasımpaşa deplasmanında 4 maçın ardından kazanan Beşiktaş ise ligde ikinci basamağa yükseldi.

- Sonuçlar

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 5-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Göztepe: 1-3

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-3

Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-3

İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0

Süper Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 9 3 2 29 13 16 30
2. BEŞİKTAŞ 14 8 3 3 22 16 6 27
3. TRABZONSPOR 14 7 5 2 27 15 12 26
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 7 5 2 22 14 8 26
5. FENERBAHÇE 14 7 4 3 28 16 12 25
6. GALATASARAY 14 6 5 3 15 11 4 23
7. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 6 4 4 24 14 10 22
8. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 14 5 5 4 29 19 10 20
9. GÖZTEPE 14 5 5 4 16 15 1 20
10. YUKATEL DENİZLİSPOR 14 5 3 6 14 15 -1 18
11. GAZİANTEP FK 14 4 5 5 18 24 -6 17
12. ÇAYKUR RİZESPOR 14 5 2 7 14 22 -8 17
13. GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 5 6 22 25 -3 14
14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 3 5 6 13 20 -7 14
15. KASIMPAŞA 14 3 3 8 19 25 -6 12
16. ANTALYASPOR 14 3 3 8 13 26 -13 12
17. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 14 2 4 8 13 29 -16 10
18. MKE ANKARAGÜCÜ 14 2 3 9 9 28 -19 9

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Cuma:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

17.30 Gençlerbirliği-Göztepe

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor