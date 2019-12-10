Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim derdi ki Alexander Sörloth, kısa sürede Süper Lig’de ve bordo-mavililerde krallığını ilan edecek! Hem de kiralık olduğu yerde... Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan Norveçli forvet, kısa sürede büyük işler yaptı. Ligde ilk 14 haftanın tamamında forma giyen Sörloth, rakip fileleri dokuz defa havalandırıp takımının en skorer oyuncusu oldu. Sadece bununla da sınırlı kalmadı, gol krallığı yarışında Adis Jahovic (Malatyaspor), Papiss Cisse (Alanyaspor) ve Vedat Muric’le (Fenerbahçe) birlikte zirveye ortak oldu.



> Yüksek verim

Karadeniz ekibi 26 puanın 19’unu kiralık golcüsünün katkısıyla toplarken, Sörloth’un gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görülmedi. Dokuz maçta beş galibiyet ve dört beraberlik elde edildi. Norveçli isim, geçen sezon takımda görev yapan Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz gibi tecrübeli golcülerin performansını da geride bıraktı. Geçen sezon 14 haftalık dilimde Rodellega rakip fileleri altı kere havalandırırken 12. haftanın ardından kadro dışı bırakılan ve sakatlık problemi de yaşayan Burak Yılmaz ise beş gole adını yazdırmıştı. Özetle Sörloth, futboluyla camiaya kendini kabul ettirdi.



ÜNAL KARAMAN FARKI

Hem yarış hem yetiştir

Türk futbolunun mutfağına bakıldığında kendi pişirip kendi yiyen kulüp dendiğinde akla kuşkusuz Trabzonspor gelir. Özellikle de son iki sezona bakıldığında. Teknik direktör Ünal Karaman bir yandan yarışmacı diğer yandan da yetiştirici olma anlayışına bağlı olarak yeni isimler kazanmaya bakıyor. İşte bu bağlamda son olarak Antalyaspor maçında Serkan Asan ile Abdurrahim Dursun’un az da olsa süre alması yarınlar adına önemliydi. Bordo-mavililerde Ünal Karaman’lı rakamlarda da iyileşme var. Geçtiğimiz sezonun ilk 14 haftasında altı galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyet alan (22 puan) Trabzonspor bu sezon ise aynı dilimde yedi galibiyet, beş beraberlik ve iki mağlubiyet (26 puan) gördü. Geçen sezon 23 gol atmıştı bu sezon ise 27 gol. Takım geçen sezon yedinci sıradaydı şu anda ise üçüncü durumda.



12 - Taraftarın bağrına bastığı Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 23 resmî maçta toplam 12 gole imza attı.