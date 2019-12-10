Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eurocup’ta 20.00’de TOFAŞ, Litvanya’da Rytas ile karşılaşacak. 20.15’te Darüşşafaka evinde Brescia ile mücade edecek. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş 20.00’de sahasında Paok ile oynayacak. Bandırma ise 20.30’da İsrail’de Hapoel Jerusalem ile karşılaşacak.