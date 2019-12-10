Eurocup’ta 20.00’de TOFAŞ, Litvanya’da Rytas ile karşılaşacak. 20.15’te Darüşşafaka evinde Brescia ile mücade edecek. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş 20.00’de sahasında Paok ile oynayacak. Bandırma ise 20.30’da İsrail’de Hapoel Jerusalem ile karşılaşacak.
Potada zorlu gece
10.12.2019 - 03:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa’da bugün 4 temsilcimiz sahaya çıkacak.
Etiketler : basketbol,
667724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/667724.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
14
9
3
2
16
30
2
Beşiktaş
14
8
3
3
6
27
3
Trabzonspor
14
7
5
2
12
26
4
Başakşehir
14
7
5
2
8
26
5
Fenerbahçe
14
7
4
3
12
25
6
Galatasaray
14
6
5
3
4
23
7
Alanyaspor
14
6
4
4
10
22
8
Malatyaspor
14
5
5
4
10
20
9
Göztepe
14
5
5
4
1
20
10
Denizlispor
14
5
3
6
-1
18
11
Gaziantep FK
14
4
5
5
-6
17
12
Çaykur Rizespor
13
5
2
6
-7
17
13
Gençlerbirliği
14
3
5
6
-3
14
14
Konyaspor
14
3
5
6
-7
14
15
Kasımpaşa
14
3
3
8
-6
12
16
Antalyaspor
14
3
3
8
-13
12
17
Ankaragücü
14
2
3
9
-19
9
18
Kayserispor
13
1
4
8
-17
7
Süper Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 20:30
Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği
07.12.2019 15:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Sivasspor
07.12.2019 17:30
Ankaragücü 1 - 3 Göztepe
07.12.2019 20:00
Galatasaray 1 - 0 Alanyaspor
08.12.2019 14:00
Konyaspor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.12.2019 16:30
Antalyaspor 1 - 3 Trabzonspor
08.12.2019 16:30
Denizlispor 1 - 1 Başakşehir
08.12.2019 19:00
Kasimpaşa 2 - 3 Beşiktaş
09.12.2019 20:00
Kayserispor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
14
9
3
2
10
30
2
Akhisar Bld.Spor
14
7
4
3
5
25
3
Erzurum BB
14
7
3
4
5
24
4
Bursaspor
14
8
2
4
3
23
5
Ümraniye
14
6
4
4
4
22
6
Keçiörengücü
13
5
6
2
3
21
7
Menemen Belediyespor
13
6
3
4
1
21
8
Fatih Karagümrük
14
5
5
4
1
20
9
Balıkesirspor
14
5
4
5
3
19
10
Giresunspor
14
5
4
5
-4
19
11
Adana Demirspor
14
4
6
4
3
18
12
Altay
14
4
5
5
0
17
13
İstanbulspor
14
3
6
5
1
15
14
Altınordu
14
3
4
7
-6
13
15
Osmanlıspor
14
4
2
8
-7
11
16
Boluspor
14
2
5
7
-7
11
17
Adanaspor
14
1
6
7
-9
9
18
Eskişehirspor
14
4
2
8
-6
5
PTT 1. Lig Fikstür
14.Hafta Maçları
06.12.2019 19:00
Eskişehirspor 3 - 1 ümraniyespor
07.12.2019 14:00
Hatayspor 3 - 0 Boluspor
07.12.2019 16:30
Karagümrük 0 - 0 Ekol Hastanesi Balikesirspor
07.12.2019 19:00
Akhisarspor 4 - 3 Istanbulspor
08.12.2019 14:00
Osmanlispor 0 - 0 Altay
08.12.2019 16:30
Altinordu 1 - 0 Adanaspor
08.12.2019 16:30
Bursaspor 2 - 3 Giresunspor
08.12.2019 19:00
Adana Demirspor 1 - 0 Erzurumspor
09.12.2019 19:00
Menemenspor - Keçiörengücü