Eurocup’ta 20.00’de TOFAŞ, Litvanya’da Rytas ile karşılaşacak. 20.15’te Darüşşafaka evinde Brescia ile mücade edecek. Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş 20.00’de sahasında Paok ile oynayacak. Bandırma ise 20.30’da İsrail’de Hapoel Jerusalem ile karşılaşacak.