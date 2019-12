Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş ligin altını üstünü getirmeye devam ediyor. Nefes kesen bir maç sonunda deplasmanda Kasımpaşa’yı uzatmaların son saniyesinde gelen golle 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, galibiyet serisini altı maça çıkarırken ligde de ikinci sıraya yükseldi. Abdullah Avcı ve ekibinin bu başarısında tecrübeli futbolcuların katkısı da oldukça fazla. Bu sezonki kadrosunun yaş ortalaması 26,6 olan Beşiktaş’ta en üretken oyuncularının 30 yaş ve üstü futbolcular olması dikkati çekiyor. Kara Kartal’ın bu sezon en formda isimlerinin başında 31 yaşındaki Caner Erkin geliyor. ‘Fişek’ lakaplı oyuncu bu sezon iki gol ve altı asistle ligde forma giydiği 13 maçta siyah-beyazlı taraftarları kendine hayran bıraktı. Burak Yılmaz da dokuz maçta forma giymesine rağmen çok önemli katkılarda bulundu.



> 10 numara Atiba

Bu sezon beş gol atan ve iki golün de asistini yapan 34 yaşındaki futbolcu takımın en üretken forveti durumunda. Atiba Hutchinson da 36 yaşında olmasına hiç aldırmıyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon rakip ceza sahası çevresinde daha sık görünürken takımına iki gol ve bir asistlik katkı sağladı. Gökhan Gönül de savunmadaki başarılı futbolunu hücum bölgesine taşıdı. Otuz dört yaşındaki sağ bek, bir gol ve üç asistle takımının iyileri arasında yer aldı. Savunmada güven veren futboluyla takdir toplayan 30 yaşındaki Vida da Çaykur Rizespor ve Antalyaspor maçlarındaki kritik golleriyle sonuca etki etti. Böylece Beşiktaş’ta 30 yaş ve üstü beş futbolcu; 12 gol ve 12 asist üreterek toplanan 27 puanda büyük pay sahibi oldu.



4 - Üst üste altıncı maçında üç puan alan Beşiktaş, Sivasspor ile beraber Avrupa’nın en iyi dördüncü galibiyet serisine sahip. Siyah-beyazlı ekip sadece Leicester City (8), Lazio (8) ve Liverpool’un (7) gerisinde kaldı.



AVRUPA’DA EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TAKIM OLDULAR

Kartal gibisi yok!

Ligde 16. sıradan ikinciliğe yükselen Beşiktaş göz kamaştırıyor

Avrupa’nın en büyük beş büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’da bu sezon Beşiktaş gibi bir takım çıkmadı. Süper Lig’in 6. haftasında bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgiyle sadece beş puan toplayan ve 16. sırada kalan siyah-beyazlı takım, son sekiz haftada hızlı bir yükselişe geçerek zirve yarışına ortak oldu. Ligde üst üste altıncı maçını kazanan Beşiktaş, 14. hafta sonunda sekiz galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 27 puan toplayarak ikinci sıraya kadar yükseldi ve şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Beşiktaş, Süper Lig’de büyük bir çıkış yaparak zirveye ortak olurken, Avrupa’nın beş büyük liginde bu şekilde bir yükseliş gösteren ve şampiyonluk yarışı içine giren takım olmadı.



SAĞLI SOLLU SALDIRIYORLAR

Bu ikiliye dikkat!

∂ Abdullah Avcı’nın kanat beklerinin daha ofansif olmasını istemesiyle Caner Erkin ve Gökhan Gönül de yükselişe geçti. İki futbolcu siyah-beyazlıların ligde attığı 11 gole direkt etki etti. Caner Erkin iki gol, altı asist, Gökhan Gönül de bir gol, üç asistlik katkı sağladı.



LİGİN EN HIZLI GOLCÜSÜ

Şipşakçı Umut!

Beşiktaş’ın son olarak 3-2 kazandığı Kasımpaşa deplasmanında attığı iki defa fileleri havalandırarak ligde dört gole ulaşan Umut Nayir, forma giydiği her 64 dakikada bir gol attı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cisse, Jahovic, Sörloth ve Muriç ise 120 dakikada bir gol atabildi. Gol krallığı yarışında sekiz golle listede yer alan Gençlerbirliği’nın Rumen forveti Stancu da 111 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Umut Nayir bu sezon toplamda 257 dakika forma giydi.



PUAN KAYBI YOK

Yönetim uğurlu geldi

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi göreve başladıktan sonra Beşiktaş ligde çıktığı bütün maçları kazandı. Asbaşkan Emre Kocadağ ile yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları’nın da Ümraniye’de takımın her an yanında olması futbolcularda pozitif etki oluşturuyor.



ZORLU DEPLASMANLARDA

Güneş takıldı Avcı geçti

Kasımpaşa deplasmanında dört sezon aradan sonra kazanmayı başaran Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde galip gelemediği dış saha maçlarındaki şanssızlığını kırıyor. Siyah-beyazlı ekip Şenol Güneş döneminde galip gelemediği Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarından üç puan çıkardı.



PEKKAYA GÖREVDE

İletişimde yeni dönem

Siyah-beyazlı kulüpte profesyonel kadroda değişim sürüyor. Kulüpte görevli olan bazı isimlerle yollar ayrılırken bazı isimler ise yeni yönetimin gelmesiyle birlikte istifasını vermişti. Beşiktaş Kulübü’nde İletişim ve Medya Müdürü olarak da Armağan Pekkaya göreve getirildi.