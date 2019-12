Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Alex de Souza özel işleri sebebiyle geldiği İstanbul’da basın mensuplarının karşısına çıkınca gündem tabii ki, Fenerbahçe oldu. “Bu gelişimde Fenerbahçe ile temasım olmayacak. Dostlarımla vakit geçirmeye geldim, kısa bir süre kalacağım ve ardından ülkeme döneceğim” diyen Alex “Fenerbahçe ne zaman çağırırsa gelirim” ifadesiyle göreve hazır olduğunu belirtmeden de geçemedi. Brezilya’da bulunması sebebiyle maçların sadece skorlarını takip edebildiğini dile getiren sambacı “Ne takımın durumu, ne antrenmanlar vs. tam olarak hâkim değilim konulara. Yapacağım yorumların da speküle edilmesini istemiyorum. Ancak Fenerbahçe, büyüklüğünde bir kulüpte hedef her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğa oynuyorlar ve bu beni hiç şaşırtmıyor” dedi.



> Henüz diplomamı almadım

Fenerbahçe’ye gelmesinin elinde olmadığını söyleyen Alex de Souza “Fenerbahçe’nin hâlihazırda bir başkanı ve yönetim kurulu var. Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Bu Fenerbahçe’nin yetkili kişilerinin işi ve görevi. Benimle ilgili değil. Kendi adıma futbolu bıraktıktan sonra biraz kendimi kafa olarak toparlamak için zamana ihtiyacım vardı. Çocuklarım ve ailem ile vakit geçirdim, kendimi toparladım. Teknik direktörlük ve sahalara dönmem şu anda sıcak bir fikir” derken yönetime “Ne zaman çağrılırsam gelirim” sözleriyle hazırım mesajı yolladı. 2021’e kadar kursları tamamlayıp diploma almak istediğini söyleyen Brezilyalı, Benimle ilgili aceleci davranıyorsunuz ve beni planlara dâhil ediyorsunuz. Önce teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım. Bir gün Fenerbahçe’nin başına geçip geçmeyeceğim çok sonra konuşulacak şeyler” açıklamasında bulundu.



Ne jübilesi

Futbolu bırakmasının üstünden beş sene geçtiğini belirten Alex, “Oğlum neredeyse 18 yaşına geldi. 7 Aralık 2014’te futbolu bıraktım, futbolu bırakmanın üstünden çok zaman geçti, benim için şu an Fenerbahçe’de jübile gibi bir durum ve plan yok” dedi.



O işe girmem

Fenerbahçe’ye transfer konusunda fikir verdiğini belirten efsane isim “Fenerbahçe ve Sayın Ali Koç ile ilişkimiz sabit. Fenerbahçe ile ilgili fikirlerimi söylerim ama transfer komitesi ve scout’larla bağlantım yok. Transferde işin içinde olmam” diye konuştu.



Hikâye bitti

Falcao sorusuna “Onu tanımıyorum. Sadece performansını biliyorum. Gol krallıkları olan kariyeri başarılarla dolu biri” cevabı veren sambacı “Galatasaray’a gelenleri Hagi ile Fenerbahçe’ye gelenleri benimle kıyaslamak o oyunculara haksızlık. Biz uzun süre oynadık ve hikâyemiz bitti” dedi.



Millî jest!

Özel işleri sebebiyle geldiği İstanbul’daki bir sağlık kuruluşunda açıklamalarda bulunan Alex de Souza’ya üzerinde ismi yazılı olan 10 numaralı A Millî Takım forması hediye edildi.