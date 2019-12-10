Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, sarı-laciverti camiaya şampiyonluk sözü verdi. “Bu sezon bizim. Vazgeçmek, yorulmak, pes etmek yok” diyen Serdar Aziz, “Şampiyon olacağız” iddiasında bulundu. Serdar “Son ana kadar mücadele edip taraftarımızın da desteğiyle, sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız” ifadesinde bulundu.



Sivas’ta sahadayım

Ligin en iyi takımı olduklarını öne süren Serdar Aziz “Üst üste gelen sakatlıklar da bizi zorladı. Ama gerekeni yapacağız. Daha fazla fedakârlık, daha fazla çaba, ne gerekiyorsa. Çubuklu için savaşmaya devam edeceğiz” dedi. Tecrübeli futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak Sivas mücadelesinde de sahada olacağını söyledi.



FENER KENDİNE GELDİ

İki isimle eski sisteme dönüş

Max Kruse ile Vedat Muriç’in yokluğunda sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe, iki yıldızına kavuşunca rahat bir nefes aldı. Yıldızlarının yokluğunda 4-3-3’e dönen teknik direktör Ersun Yanal, onlara kavuşunca 4-2-3-1’e dönüş yaptı. Sarı-lacivertliler, idealini bulunca Gençlerbirliği’ne gol yağdırırken Yanal’ın sakatlık ya da ceza olmadığı takdirde bu formattan taviz vermeyeceği öğrenildi. Moses’ın yokluğunda Deniz Türüç’ün performansından memnun olmadığı için Ozan Tufan’a sağ açıkta vazife veren tecrübeli hocanın Sivas deplasmanında bu mevkide Ozan ile cezası biten Dirar arasında tercih yapmaya çalıştığı belirtildi.