Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde Premier Lig’in en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City’nin harekete geçtiği öğrenildi. Performansıyla gözdolduran ve takımının bu sezon 38 puanla ligde ikinci sırada yer almasında büyük pay sahibi olan Çağlar’ın 2023’te bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin başlandığı bilgisine ulaşıldı. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Brendan Rodgers’in kontratını 2025’e kadar uzatan Leicester’ın, bu kez de 2018’de Freiburg’tan 18 milyon Pound’a (137.3 milyon TL) aldığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu için düğmeye bastığı belirtildi.

Çağlar Söyüncü'nün Hayali

Çağlar Söyüncü, Altınordu altyapısından yetişmeye başladığı ilk günlerden beri Avrupa hayaliyle yaşıyordu. Kaliteli bir futbolcu olmak adına her türlü desteği gördüğü Altınordu'da azmi ve becerisiyle kendisini gösterdi ve 2016 yazında Freiburg'a transfer olarak Türkiye'de ikinci ligden Avrupa'ya transfer olan ilk oyuncu oldu. Freiburg'da da istikrarlı bir şekilde form grafiğini yükselten Çağlar, 2018 yazında 19m£'ya Leicester City'nin yolunu tuttu. Premier Lig'deki ikinci senesinde takımın değişmez oyuncularından biri haline helen Çağlar, çok kısa bir sürede tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

Manchester City ve Arsenal

peşinde Yükselen formunun ardından başta Manchester City olmak üzere Arsenal’in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar’ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar’a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025’e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.