Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

53 yaşındaki Mike Tyson, YouTube'da 'This is 50' adlı bir kanala konuk oldu. Sohbetin oldukça koyu geçtiği röportajda Mike Tyson'ın en dikkat çekici cümlesi, Muhammed Ali'ye karşı kazanamayacağını itiraf etmesiydi.

'Dünyanın en kötü adamı' lakabıyla bilinen Tyson, kendisine sorulan 'En iyi dönemindeki Mike Tyson ile en iyi dönemindeki Muhammed Ali maç yapsa nasıl biterdi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Muhammed Ali çok özel bir boksördü. İkimizin de en iyi zamanını ele alırsak onu yenemezdim, mümkün değil. O bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi"

Mike Tyson, 2005 yılında 39 yaşındayken boksu ringte bırakmıştı. İrlandalı rakibi Kevin McBride'la karşılaştığı müsabakanın 7. raundu oynanırken aniden ringten çekilmiş ve emeklilik kararı almıştı.

Tyson, bu kararına "Artık tükendim. Kalbimde boks yapma isteği ve cesareti kalmadı" sözleriyle açıklık getirmişti. Tyson'ın kariyeri ve vukuatleri gibi boksu bırakması da sansasyonel olmuştu.

Şu anda 53 yaşında olan Mike Tyson, 1992 yılında 3 yıl hapis cezası almıştı. Hapiste müslümanlığa geçen boksör, adını da Malik Abdul Aziz olarak değiştirdi.