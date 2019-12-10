Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tottenham'ın başına geçtikten sonra Premier Lig'de fırtınalar estiren Jose Mourinho, gözlemci ekibini Fenerbahçe-Geçlerbirliği maçına gönderdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çeken Vedat Muriç'e son olarak Tottenham talip olurken İngiliz devinin yetkilileri Kosovalı golcüyü Gençlerbirliği maçında tribünden izledi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig takımlarından Bournemouth da Vedat Muriç için nabız yokluyor.

Bunların dışında Leicester, E.Frankfurt, Monaco ve Lazio'nun da Vedat transferi için takipte.

Fenerbahçe'nin oyuncu için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtilirken, Vedat Muriç'in sezon sonundaki durağı şimdiden merak konusu.