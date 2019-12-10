Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.



Diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.