Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal Karaman’ın takımı bu sezon geride kalan 14 lig maçının dördünde rakibe topu verdi ama maçı aldı. Topla oynama yüzdesinde önde olduğu beş maçta iki, galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet gören Trabzonspor, topla oynamada yüzde 50’nin altına düştüğü dört maçı kazanmasını bildi.



> İçeride üç galibiyet

Bir anlamda skora oynayan ve tabelayı korumasını bilen Karaman ve öğrencilerinin bu istatistiğe bağlı olarak en çarpıcı ve şaşırtıcı sonucu da Beşiktaş maçıydı. İç sahada siyah-beyazlıları misafir eden Trabzonspor, yüzde 39 ile kazandığı maçlar arasında en düşük topa sahip olma istatistiğini elde etse de maçı 4-1 kazandı. Dikkat çeken ve kazanılan bu dört mücadelenin üçünün iç sahada olması da ayrı bir çelişkiydi. Çünkü Karadeniz ekibi evinde taraftar desteğini de arkasına alarak rakip üzerinde ciddi baskı oluşturan bir ekip konumunda.



EZBER BOZAN MAÇLAR

TOPA SAHİP OLMA

RAKİP SKOR

Y. Malatya %49 2-1

Beşiktaş %39 4-1

Alanya %40 1-0

Antalya (D) %40 1-3



Yedeklere şans

UEFA Avrupa Ligi’ne erken veda eden Trabzonspor, yarın son maçını Basel ile deplasmanda yapacak. Bir önceki Getafe maçına yedek ağırlıklı kadroyla çıkan ve performansıyla beğenilen bordo-mavililer bu prestij mücadelesinde de benzer kadroyla sahada olacak.



AVRUPA ONU İZLİYOR

Uğurcan’a yakın takip

Trabzonspor’un ve millî takımın genç kalecisi Uğurcan Çakır performansının üzerine koymaya devam ediyor. Bu sezon 13 maçta süre kalan ve sadece bir maçta kalesinde gol görmeyen Çakır, buna rağmen çok kritik kurtarışlara imza attı. Genç kaleci, Premier Lig başta olmak üzere Avrupa’dan bazı kulüpler yakın izlemeye aldı. Uğurcan için sezon sonu ciddi teklifler gelmesi bekleniyor.

Jose Sosa PFDK'lık oldu

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçta cezalı olan Jose Sosa, akredite alana girmesi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Futbolcuya Futbol Disiplin Taminatı'ndaki, "Cezalı olmasına rağmen akredite alanlara giren futbolculara 5.000'den, 60.000 TL'ye kadar para cezası verilir" maddesine binaen para cezası kesilmesi bekleniyor.



