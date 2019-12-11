Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan kulüplere gece yarısı kıyağı geldi. Önceki gece bir araya gelen Futbol Federasyonu yönetimi, bu sezon için takımların borçlanma limitini yükseltti. Limiti daha önce yüzde 30 olarak belirleyen Federasyon, kulüplerin yayın gelirindeki yüzde 13,5’luk kaybı ve artan kur fiyatları sebebiyle borçlanma limitini yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltti. Yaklaşan devre arası transfer dönemi öncesi sıkıntıda olan ve kara kara düşünen kulüpler, bu kararla rahatladı. Ancak bu karar aynı zamanda kulüplerin daha da borçlanmasının önünü açmış oldu.



> Özdemir sert çıkmıştı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yaklaşık bir ay evvel katıldığı bir televizyon programında uygulamaya başladıkları yeni Kulüp Lisans Talimatnamesi’nde ağır cezalar yer aldığını belirterek “Türk futbolunun gelirleri artıyor ama kontrolsüzce yapılan harcamalar var. Gelirin 3,5 katını harcama lüksü artık yok. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız” ifadelerini kullanmıştı.



BEKLENEN TEPKİ

Trabzon Tahkim’e gidiyor

Trabzonspor Kulübü, TFF’nin kararını Tahkim Kuruluna taşıyacak. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu “Yüzde otuz limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın Tahkim Kurulundan döneceğine inanıyorum, gerekirse CAS’a gideriz” dedi.