Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, sakatlık kâbusundan bir türlü uyanamıyor. Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar âdeta bir kısırdöngü hâline geldi. Teknik heyet bir oyuncunun iyileşmesine sevinirken bir başkası sakatlanıyor. PSG maçı öncesinde tam da bu durum yaşanıyor. Aylardır yolu gözlenen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının son 15 dakikasında süre aldı. Ancak hem fiziksel eksikliği hem de henüz formunu bulamamış olmasından dolayı Terim, Kolombiyalı konusunda kararsız.



> 4-6-0 olabilir

Hoca futbolcu için, "Falcao bizle beraber ama ne kadar oynayacak, tamamını çıkaramaz da 45 dakika oynar mı, önce mi, sonra mı olacak maç öncesi karar vereceğiz. O da olmazsa birileri oynayacak" açıklaması yaptı. Diğer taraftan Terim'in, Falcao'nun yokluğunda forvette kimi oynatacağı belirsiz. Fatih Hoca’nın 4-6-0 gibi bir formatla sahaya yayılabileceği ve Emre Mor'a görev verebileceği belirtildi.



HİÇ BELLİ OMLAZ

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da takımla birlikte Paris'e uçtu. İkilinin neşeli halleri dikkat çekerken Albayrak PSG maçı için, "Futbol bu, ne olacağı bilinmez. Galatasaray'ın ne diyeceği de bilinmez. İnşallah ülkeye puan veya puanlarla döneriz" dedi.