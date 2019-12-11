Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım’a muhalefetiyle bilinen, Ali Koç’un eski yol arkadaşlarından Metin Şen’den gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Ali Koç’un yanında Aziz Yıldırım’ın karşısına çıkan ancak fikir ayrılıkları sebebiyle çok geçmeden yönetimden ayrılan Şen, dijital ortamda verdiği röportajda Aziz Yıldırım’dan Mehmet Ali Aydınlar’a, Ersun Yanal’dan Aykut Kocaman’a birçok konuya değindi. Hayatındaki en büyük pişmanlığın Mehmet Ali Aydınlar’la birlikte seçime girmek olduğunu itiraf eden Şen “Hata yaptığımı açıkça kabul ediyorum. Yönetime girmeseydim, teklifi kabul etmeseydim daha doğru olurdu” dedi. Aziz Yıldırım’ın iyi başkanlık yaptığını söyleyen Metin Şen “Kulübün içine girdiğimde bunu gördüm. Fenerbahçe’yi yönetmek cidden kolay değil. Kulüp holding seviyesinin çok üzerine çıkmış” diye konuştu.



> Son damla Yanal

Fenerbahçe camiası göreve çağırdığında gitmek zorunluluğu hissettiğini dile getiren Metin Şen “Ali Koç davet ettiğinde de aynı düşünceyle yönetime girdim” derken “Fikir ayrılıkları ortaya çıktığında kulübe gitmemeye başladım. Kötü günde bırakmamak için sezonun bitmesini bekledim. Sezon sonunda istifamı yolladım” açıklamasında bulundu. “Yönetimde fikirlerin tartışılmaması nedeniyle fikir ayrılıkları arttı” vurgusu yapan Şen “Ali Koç iyi dostum, arkadaşım. Ancak benim beklemediğim görevler bana verildi. Keşke sorulsaydı tartışıyor olsaydık. Yine de çalışmaya başladım. Fikirlerin tartışılmamasından kaynaklanan fikir ayrılıkları her hafta arttı. Cocu’nun yollanması, Koeman’ın gelişi ve gönderilme şekli, son olarak da Ersun Hoca’nın geliş şekli benim açımdan bardağı taşıran son damlaydı” derken yönetimde kararların yeterince tartışılmadan alındığını öne sürdü.



YANAL DOĞRU İSİM

Değişim gerekiyordu

Aykut Kocaman’la meselesi olmadığını savunan Metin Şen “Onu 25 yıldır tanırım ve severim. Sadece futbol mantalitesinin Fenerbahçe’ye uygun olmadığını düşünüyorum. O zaman değişimin olması gerekiyordu” derken Ersun Yanal için “Takım üzerinde iyi etkisi olan bir hoca” yorumu yaptı.



TÜRKİYE’Yİ BİLMİYOR

Comolli yanlış isim

Sportif direktörlüğü desteklediğini belirten Şen “Terraneo zamanında da yanlış isimle doğru iş yapıldı” derken, Ali Koç’un laf söyletmediği Damien Comolli için “Doğru isim değil. Transferde doğru hamleler yaptığını düşünmüyorum. Türk futbolunu çok iyi analiz edemiyor” diye konuştu.



TRANSFER ELEŞTİRİSİ:

Bu kafa değişmeli

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ve Galatasaray’dan daha iyi oynadığını öne süren Metin Şen şampiyonluktan emin olduğunu belirtirken transfer politikasını eleştirdi. Şen “Ali Koç da aynı hatayı yapıyor, 32-33 yaşında futbolcuları bonservisle al, genç futbolcuları kiralık yolla bu yürütebilecek konu değil. Kulübün küçülmesi lazım” dedi.



Özel destek

Fenerbahçe, Sivas maçı hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Sabah gerçekleştirilen antrenman top kapma ve pas çalışmalarının ardından hücum-defans varyasyonlarıyla tamamlandı. Tedavileri süren Mevlüt ve Moses’a özel program uygulanırken, idmanı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklar izledi.

