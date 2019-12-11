Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PSG 2-0 GALATASARAY

45' Mbappe'nin sol çaprazdan şutunda Muslera gole izin vermedi. Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi Sarı Kart 45' PSG'de Selçuk'a sert bir faul yapan Kurzawa sarı kart gördüSarı Kart - Layvin Kurzawa Oyuncu Değişikliği 41' Galatasaray'da sakatlanan Seri'nin yerine Selçuk İnan oyundaJean Michaël Seri - Selcuk Inan Pozisyon 36' Neymar'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sarabia'nın yerden şutunda top köşeden ağlara gitti. 35' Top ağlarda... Sarabia attı! PSG iki dakikada 2-0 yaptıGol - Pablo Sarabia Pozisyon 34' Neymar'ın ara pasında ceza alanına giren Mbappe, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu sağına çıkardı, Icardi boş kaleye gönderdi topu. 33' Top ağlarda... Icardi attıGol - Mauro Icardi Pozisyon 32' Bernat'ın soldan ortasında Kurzawa kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti. Pozisyon 29' Neymar'ın kullandığı frikikte top Muslera'da kaldı. Pozisyon 27' Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Emre Mor için ofsayt bayrağı kalktı. Pozisyon 25' PSG gole yaklaştı! Neymar'ın pasında sağdan sıfıra inen Kouassi'nin geriye doğru pasında Mbappe'nin vuruşunu Muslera çıkardı. 21' Topla birlikte rakip ceza alanına sokulan Lemina'nın şutunda top yandan dışarı gitti 21' Topla birlikte rakip ceza alanına sokulan Lemina'nın şutunda top yandan dışarı gitti

Pozisyon 20' Kurzawa'nın sağdan ortasında ön direkte Icardi'yi geçen topu Muslera aldı

Pozisyon 15' PSG Icardi ile golü buldu ancak kalkan ofsayt bayrağı var. Savunma arkasına kaçan Mbappe için bayrak kalktı.

Pozisyon 11' Ömer Bayram'ın uzaklardan şutunda top auta gitti

Pozisyon 6' Belhanda'nın ceza alanı dışından şutunda top üstten dışarı gitti.

Pozisyon 5' PSG gole yaklaştı! Mbappe'nin soldan pasında Sarabia'nın ceza yayından sert şutunda Muslera topu müthiş çıkardı.

Pozisyon 4' Ömer'in soldan ortasında ceza alanına gelen top Emre Mor'u aştı.

Pozisyon 3' Neymar'ın ara pasında Icardi ve Mbappe hareketlendi ancak Muslera kalesini terk edip topu aldı.

Maç başladı! Başarılar Galatasaray

STAT: Parc des Princes

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İLK 11'LER

PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

YEDEKLER: Okan, Emin, Şener, Selçuk, Yunus, Erencan, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim