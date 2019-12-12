Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak olan Beşiktaş yedek ağırlıklı bir kadroyla İngiltere’ye gitti. Ligdeki Yeni Malatyaspor maçına daha çok önem veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, Burak, Vida, Atiba, Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ljajic’i kadroya almadı. Siyah-beyazlılarda Dorukhan, Douglas, Ruiz ve N’Koudou da sakatlıkları devam ettiği; Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da UEFA listesinde yer almadığı için İngiltere’ye götürülmedi. Avrupa iddiasının olmaması sebebiyle sakatlık riskini de göz önünde bulunduran Avcı, bu prestij maçında yedek ağırlıklı bir kadro sahaya sürecek.



> Burak serum yedi

Abdullah Avcı dün gece düzenlediği basın toplantısında “On dört eksikle geldiniz” şeklinde gelen soruya tepki göstererek, “Böyle söylerseniz algı oluşturursunuz. Biz buraya yedi eksikle geldik. Burak Yılmaz geçen akşam hastanede serum yedi. Gökhan Gönül ve Atiba’nın ölçümler sonucunda sakatlanma riskleri var. Ljajic’in de durumu kritik. Vida, Caner Erkin ve Karius’u ise ben getirmedim” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı Wolverhampton maçında güzel bir sonuç elde etmek istediklerini belirterek, “Genç arkadaşlarımızın şans bulacağı bir maç olacak. Bunu kullanacaklarını düşünüyorum. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” diye konuştu.



6-Beşiktaş ile 2022’ye kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki Umut Nayir bu sezon genelde yedek kuvvet olarak başlamasına rağmen 13 maçta altı gol attı, bir de asist yaptı.



Kartal’ın gol umudu

Ligde son oynanan Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip attığı iki golle üç puanı getiren isim olan Umut Nayir, bu akşam Beşiktaş’ın gol umudu olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, 26 yaşındaki futbolcuyu Wolverhampton karşısında tek santrfor olarak sahaya sürecek.



ELNENY: büyük kulüpteyim

Burası benim evim gibi

Siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızı Elneny, Wolverhampton maçı öncesi basın toplantısında geleceği hakkında konuştu. “Beşiktaş evim gibi” diyen Elneny, “Büyük bir kulüpte oynuyorum ve bundan çok mutluyum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Kupada ve ligde şampiyon olmak istiyorum” sözlerini kullandı.



JOAO PAULO İDDİASI...

Beşiktaş teklif yaptı

Beşiktaş’ın, Brezilya’nın Botafogo takımında top koşturan orta saha oyuncusu Joao Paulo ile ilgilendiği öne sürüldü. Futbolcunun menajeri Cristian Manica “Brezilya’dan ve ABD’den oyuncuyla ilgilenen kulüpler var. Ancak sadece Türkiye’den Beşiktaş teklif yaptı” dedi. Yirmi sekiz yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 36 maçta üç gol attı, iki asist yaptı.