Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basel maçına yönelik konuşan Trabzonspor çalıştırıcısı Ünal Karaman, zor şartlarla İsviçre’ye geldiklerini vurguladı. “Ligde en fazla Avrupa Kupası, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası maçı oynayan ve en fazla sakatlık yaşayan bizim takımımız” diyen Karaman, “Bununla birlikte birbirini sahiplenmiş kendi çocuklarımızla ülkemizi temsil ediyoruz. İyi de temsil ettiğimizi düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacağız. Zaten bu bizim karakterimizle bağdaşan bir durum değil” sözlerini kullandı.



> Çok yüklendik

Karaman, takımdaki eksik oyunculara değinerek, “Sezon başından beri bu oyunculara ciddi anlamda yüklendik. Bunun için bir çoğunu bu maça getirmedik. Bir futbolcu maç bittikten sonra kendisini sıfırlasın, üç gün sonra maça çıksın istiyorsunuz ama öyle olmuyor. Bunu yaşayanlar bilir” şeklinde konuştu. Futbolculardan Hüseyin Türkmen de, “Bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek evimize dönmek istiyoruz” dedi.



BASEL TAKTİĞİ

Trabzon karşılaşmanın oynanacağı St. Jakob-Park Stadı’nda dün akşam son çalışmasını yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise müsabakanın taktik provası yapıldı.



Yıldızlar evde kaldı

Bordo-mavililer, prestij mücadelesine dönen Basel mücadelesine aslarından yoksun gitti. Kadroda sakatlığı bulunan oyuncularla birlikte 10 isim yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak’ın yanı sıra Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Joao Pereira, Jose Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi ve Obi Mikel de Trabzon’da kaldı.