Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finans ve lisans konularına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Samandıra’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Koç, lisans talimatı içirzs<n TFF ile henüz bir görüşme yapmadıklarını belirtirken, “UEFA’nın yaptığı Finansal Fair Play (FFP) pek çok ülkede meyve vermesine rağmen Türkiye’de vermedi. İş başa düştü, yerel FFP yaptık diyelim ama bunun da doğru kurgulanması lazım. Sınırların doğru belirlenmesi gerekiyor. Türk futbolu bir gecede bu hâle gelmedi. Ben 2018 yılının Ocak ayında yola çıktığımız zaman Türkiye’nin finansal durumunu sayın Saffet Sancaklı dışında kimse konuşmuyor, Türk futbolunun durumu çok kötü, yakın zamanda en çok konuşulacak bu konu olacak demiştim. Dediğim zamana geldik. Burada önemli olan Türk futbolunun tüm yapısına hizmet edecek noktaya gelinmesi. FFP bunlardan sadece bir tanesi. Yapısal birçok sorunumuz var” diye konuştu.



> Kervan yolda düzülüyor

Altyapı problemine dikkat çeken Başkan Ali Koç “Genç futbolcu yetiştiremiyoruz. Avrupa’da altyapıya en az yatırım yapan lig biziz. En yaşlı lig biziz. En yaşlı yabancıların olduğu lig biziz” derken “TFF’nin yeni lisans talimatnamesi bütün yapısal problemlerin parçasının bir tanesi. Orada da düğmeyi başından doğru iliklemek lazım. Ne kadar doğru ne kadar değil toplantılarda göreceğiz” ifadesinde bulundu. “Hepimiz aynı gemideyiz” vurgusu yapan Koç, lisans talimatında en çok emeği olan kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtirken “Bizim profesyonellerimiz La Liga modelini incelediler, bunu TFF’ye sundular. Bir önceki TFF’nin talimatname yapması gerekiyordu. Çalıştılar ama istenen noktaya gelemediler. Bizde ne yazık ki şöyle üzücü bir nokta var, kervan yolda düzülüyor. Bunu yeniden yapılandırma da yaşamıştık” dedi. Başkan Koç, “Bankalar Birliğinin önerisi bize uymuyor” sözleriyle henüz yapılandırma anlaşmasını imzalamadıklarını da hatırlattı.



Çiftçinin parası değil

Devletin iyi niyetle yaptığı müdahalenin seçim malzemesi hâline getirildiğini savunan Ali Koç, “Çiftçinin parasını topçuya veriyorlar yaklaşımı yakışıksızdır” derken “Türkiye’de birçok sektörün borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Bankalar borçları yeniden yapılandırıyor ki müşterisi ayakta kalsın, borçlarını geri ödeyebilsin diye. Müşterinin ayakta durması bankaların lehinedir. Tamam yanlışlar yapılmıştır ama bu sorun bankaların da sorunudur. Başında doğru iletişim olsaydı herkesin sahipleneceği bir süreç hâline gelebilirdi” açıklamasında bulundu.



GERİDE KALDIK

Dönüm noktası

Hem kendi hem de hakem hatalarından dolayı hedeflerinin 7-8 puan gerisinde kaldıklarını belirten Başkan Ali Koç “Ama futbolda bunlar var. Sivas maçı çok zorlu geçecek. Bizim için dönüm noktası. Kazanacağımıza inanıyoruz. İnşallah futbolumuzun üstüne koyarak devam edeceğiz” dedi.



YANAL’DAN RAPOR

İyi olacak Başkan’ım

Samandıra’yı ziyaret eden Başkan Ali Koç, antrenman öncesi teknik direktör Ersun Yanal’la kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan’a takımın son durumu hakkında bilgi veren Yanal, kalan üç maçı kazanacaklarını söylerken “Çok daha iyi olacağız” diyerek şampiyonluk iddiasının arkasında durdu.



F.Bahçe’ye faydası yok

Lisans ve Finansal FFP’deki değişiklik sarı-lacivertliler için bir fark oluşturmuyor

TFF’nin, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yaptığı değişikliğin Fenerbahçe’yi kurtarmak adına yapılmış bir hamle olduğu öne sürülmüştü. Ancak, “Ligi dizayn etme” sarı-lacivertlileri cezadan kurtararak avantaj sağlama iddialarının bir dayanağı yok. Aksine, bu gelişme Fenerbahçe’nin mevcut durumunu değiştirmiyor. Finansal borçlarını sona erdiren ya da yapılandıran veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için geçerliliği olan düzenlemede sapma tutarı yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarılırken sarı-lacivertliler bu kriterlerin hiçbirisini karşılamıyor. Bankalar Birliğiyle anlaşma yapmayan Fenerbahçe, harcama limitlerini neredeyse yüzde yüz aştığı için de yüzde 40’lık artışa rağmen ceza sınırının altına inemiyor. Ancak bir ek kaynak bulunması ve TFF’nin Fenerbahçe’nin limitini artırması hâlinde bir değişiklik olabilir ki, böyle bir gelişme de yaşanmış değil.