Özel uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle, bazıları da özel araçlarıyla havalimanından ayrıldı.