Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basel - Trabzonspor maçında ev sahibi ekip taraftarlarından çirkin hareket geldi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında İsviçre Saint Jakob Park’ta oynanan Basel - Trabzonspor müsabakasının 39. dakikasında İsviçreli taraftarlar tarafından Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Açılan pankart sonrası Trabzonsporlu taraftarlar olay noktasına gitti ve karşılaşma sırasında bir gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, pankart açan grubu stadın dışarısına çıkardı.

Pankartı açan grup stadın dışarısına çıkarken Saint Jakob Park’ta Türkiye tezahüratları yükseldi.