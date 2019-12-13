Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı 2-1’lik skorla mağlup etti ve tarihinde ilk kez Avrupa’da gruplardan çıkmayı garantiledi. Müsabakanın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, "Bu gruptan çıkmak ülke puanı için çok değerliydi. En başından beri bunu söyledik. Buna katkı yapmak istediğimizi söyledik. Sevgili ülkemize armağan etmek istiyorum. Böyle bir takım başarısına ihtiyaç vardı" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum"

Ülke puanı açısından çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Buruk, "Çok önemli bir galibiyet. Maçın içinde geçireceğimiz her dakikada panik yapmadan oyunun içinde olmak gerekiyordu. Birçok pozisyona girdik. Oyun olarak çok üstün değildik. 3 gün önce burada Bayern Münih'i yendiler. Maç planladığımız gibi gitti. 60'ta Demba Ba hamlesinden sonra pozisyonlar geldi. İlk yarı ve maç sonunda gol attık. Çok mutluyum. Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bunu çok önemsedik ve karşılığını aldık" açıklamasını yaptı.