Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

THY Euroleague’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 81-73 yenmeyi başardı. Bu sonuçla lider Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko, 8. mağlubiyetini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes’in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo’nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti. Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38’lik beraberlikle sona erdi.

Larkin sahnede

Larkin’in etkili olduğu 3. çeyreğin ilk 25. dakikasında Anadolu Efes 50-43’lük üstünlük sağladı. Konuk ekip, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 53-43. Lacivert-beyazlılar, ilk devrede sayısı bulunmayan Larkin’in 10 sayı bulduğu 3. çeyreği 59-49 önde geçti. Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Ataman’ın takımı farkı 14’e çıkardı: 68-54. Karşılaşmanın 36. dakikasına Anadolu Efes’in 70-56 üstünlüğüyle girildi. Mücadeledeki en farklı skor 36. dakikada Efes’in 17 sayı üstünlüğüyle oldu: 73-56. Bitime 1,5 dakika kala Fenerbahçe Beko 11-0’lık seriyle farkı 6’ya indirdi: 67-73. Efes son dakikaya 5 sayılık üstünlükle girdi: 76-71. Bu bolümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-73 kazandı.

OBRADOVİC:

Yenmek imkânsızdı

F.Bahçe’nin koçu Zeljko Obradovic, “Üçüncü çeyrekte maçın sonucu belirlendi aslında. Ondan sonra da yaptığımız her şey maça geri dönebilmek içindi. Efes çok iyi bir takım. Ne kadar yaklaşmış olsak da onları yenmek imkânsızdı” açıklaması yaptı.

ERGİN ATAMAN:

Duygusal atmosfer

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Euroleague’in en duygusal atmosferinde oynadık. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı stratejinizi sahaya koymak çok kolay da olmuyor. Bu galibiyet çok önemliydi. 7 deplasman maçımızın 6’sını kazandık” dedi.