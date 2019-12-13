Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Beşiktaş, grubundaki son maçında deplasmanda Wolverhampton'a farklı kaybetti: 4-0... Prestij maçına çıkan siyah-beyazlılarda birçok yedek ve genç oyuncu şans buldu. İlk yarıda iki takım da birbirini zorlayamadı ve devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya her iki ekip de aynı kadroyla başladı. Wolverhampton'da oyuna 56'da giren Jota, 58 ve 63'te attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Dendoncker 67'de, Jota 69'da ağları yine havalandırdı ve fark daha da açıldı: 4-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş, Avrupa defterini farklı bir mağlubiyetle kapatmış oldu.

LİMİT AÇIKLAMASI

Talebimiz olmadı

TFF’nin harcama limitini arttırmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Beşiktaş Kulübü, “2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan, yüzde 40’a çıkartılması yönünde bir talebimiz olmamıştır” açıklaması yaptı.

SON 32 TURU İÇİN

Kura çekimi 16 Aralık'ta

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi son 32 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık 2019 Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleştirilecek ve Başakşehir'in rakibi belli olacak. İlk maçlar 20 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.