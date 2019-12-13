Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde tek umudumuz Başakşehir'di. Maç öncesi grup lideri konumunda olan ve Bundesliga'nın da zirvesinde yer alan Borussia Mönchengladbach karşısına mutlak galibiyet için çıktı temsilcimiz. Ve muhteşem bir başarı elde ederek tur atladı. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde canımız sıkıldı. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0. 44'te Clichy'nin pasında rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, üç direği cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'in büyük hatası bize umut oldu: 1-1.

Başakşehir yükleniyor

Temsilcimiz ikinci yarıda rakip kaleyi daha sık yoklamaya başladı. 69'da Crivelli altıpas içinden dönüp vurdu ama kaleci iyi yer tutmuştu. 76'da yine Crivelli'nin kafa vuruşu direği sıyırdı. Başakşehir yüklendikçe yüklendi. Uzatmada zafer golümüz geldi. Ceza alanına yapılan ortada karambol oluştu, iki önemli fırsatı kaçıran Crivelli altı pasta topu önünde bulunca tur bizim dedi: 1-2. Grubunu lider bitiren Başakşehir yüzümüzün akı oldu...

Çok değerli bir sonuç

Başakşehir'de maç sonrası mutluluk büyüktü. Soyunma odası bayram yerini andırırken teknik patron Okan Buruk, "Her maça önem verdik, ciddiyet ile hazırlandık. Bu galibiyeti alarak, ülkemize değerli bir sonuç ile dönüyoruz. Roma ve Gladbach gibi iki tane Şampiyonlar Ligi takımı ile oynadık. Roma'nın berabere kaldığını duydum, lider çıktığımız için ayrıca mutluyuz" açıklaması yaptı.