Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa defterini daha önce kapatan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki son grup maçında deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. 14. dakikada Doğan'ın kafa vuruşu heyecan verdi. 22'deki Basel kornerinde Cabral'ın kafa vuruşunu Erce çelse de, topu arka direkte Widmer tamamladı: 1-0. Bir dakika sonrasında ceza alanı içinde Abdulkadir'in yakın mesafeden şutu az farkla autu boyladı. 57. dakikada Afimico Pululu müthiş indi on sekizimize, vuruşunda top üst direkte patladı. 66'da savunma arkasına sızan Okafor, karşı karşıya pozisyonda vurdu, Erce golü önledi. 72'de yine Okafor'un getirdiği topa kaleci Erce müdahale etti ama Stocker boş kaleyi gördü: 2-0.

ÜNAL KARAMAN:

Kaliteli ekiplerdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman maçın ardından, "Yoruluncaya kadar kora kor oynayan bir takımımız vardı. Oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleden memnunum. Grubumuzdaki takımlar kaliteliydi. Biz ezildik mi? Oynadığımız maçlar bizi tatmin etti ama sonuçlar iyi değildi. İnşallah bundan sonraki serüvenler beklenene cevap veririz" açıklaması yaptı.