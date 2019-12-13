Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezon hem ligde hem kupada hem de Avrupa’da taraftarların yüzünü bir türlü güldüremeyen Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi macerası kâbus gibi geçti. Avrupa’da ülkemizi temsil etme konusunda yıllarca bayrağı en önde taşıyan takımlar arasında gelen Galatasaray, bu sezon Avrupa’ya aralık ayında veda etti. A Grubu’nu son sırada tamamlayan Aslan, PSG’den deplasmanda beş gol yiyerek UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansını da kaybetti. Bu tablonun ortaya çıkmasına sebep olan detaylara yakından bakıldığı zaman ilk göze batan; takımın yaşadığı sakatlıklar oldu. Falcao’dan birçok maçta yararlanılamadı, Andone, Babel, Luyindama, Feghouli ve Âdem gibi isimler dönüşümlü sakatlık yaşadı, Mali Fair Play kuralları gereği eksik kayıt yaptırıldı. Ama işin bir de diğer kısmı var!

Sadece bir gol

Bir dönem Avrupa’da fırtınalar estiren, sahada ayak basmadık yer bırakmayan, terinin son damlasına kadar mücadele eden Galatasaray’dan bu sezon eser dahi yoktu. Taraftarının da en çok üzülmesine sebep olan ne Real Madrid’den yenen altı gol, ne de PSG’den yenen beş goldü. Mücadele ve hırstan uzak, mağlubiyeti peşin kabullenmiş görüntü çizen sarı-kırmızılılar Avrupa’da kâbus gibi bir sezon geçirirken istatistikler her şeyi net bir şekilde ortaya çıkarttı. Altı maçta sadece iki puan toplayan Devler Ligi’nde bu sezon en az şut çeken (48) en az isabetli şut bulan (9) en az koşan (101,7) en az gol atan (1) ve en çok gol yiyen beşinci takım biri (14) olmayı başardı! Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin en az koşan takımı durumunda olan sarı-kırmızılar bu yılda bu unvanını kaptırmadı!

Biletleri kesiliyor

Galatasaray’da ocak transfer harekâtı öncesinde hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Mali Fair Play sebebiyle gönderdiği kadar oyuncu alma kısıtlaması içerisinde olan takımda satış listesine konulacak isimler yavaş yavaş netleşiyor. Özellikle bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Mariano ve Balhanda ikilisi Fatih Terim’in kendilerine verdiği son şansı da Paris’te harcadı. Sözleşmelerinin sonuna kadar Galatasaray’da kalmak istediklerini söyleyen bu ikilinin menajerleri ile görüşülecek ve devre arasında kendilerine takım bulmaları istenecek.

99 GALİBİYETTE KALDI

100’ü gülmedi

Galatasaray, PSG maçıyla birlikte Avrupa’da oynadığı son 13 müsabakada galibiyetle tanışamadı. Avrupa kupalarındaki son zaferini geçen yıl Lokomotiv Moskova karşısında elde eden ve 99 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda bir türlü kazanamayınca ‘dalya’ diyemedi.

FRANSIZLAR KEYİFLİ

Cimbom’u ezdi

Fransız basını, PSG’nin G.Saray’ı 5-0 yenmesine geniş yer ayırdı. Madeinfoot’ta yer alan haberde “PSG, karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını iyi kullandı” yorumu yapılırken L’Equipe “PSG, Galatasaray’ı hasta etti” Le Point de “PSG, Galatasaray’ı ezdi” başlıklarını attı.

Kayıp 24 milyon €!

PSG’ye 5-0 yenilerek Avrupa Ligi’ne de gidemeyen Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaybı 23,9 milyon avro oldu. Devler Ligi için 15 milyon avro ayakbastı parası alan sarı-kırmızılılar bütün maçlarını kazanması hâlinde 16,2 milyon avro daha gelir elde edecekti. Gruptan çıkmanın ödülü ise 9,5 milyon avroydu. İki beraberlikle 1,8 milyon avro kazanan Galatasaray’ın maddi kaybı 23,9 milyon avro oldu.