Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Son üç deplasman maçında kazanamayan Fenerbahçe, bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen lider Sivasspor’u gözüne kestirdi. Ersun Yanal yönetiminde 33 deplasmanda 51 puan kaybeden, tecrübeli teknik adamın ikinci dönemindeki 16 dış saha mücadelesinde dört galibiyet, yedi beraberlik alıp beş defa yenilen sarı-lacivertliler, Yiğidoları devirerek hem çıkış yakalamak hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Kırmızı-beyazlıların en önemli silahlarından kaptan Hakan Arslan’ın kart cezalısı olmasını fırsata çevirmeyi planlayan Ersun Yanal, orta saha üstünlüğünü ele geçirerek sonuca gitmeyi hedefliyor.

Her şey bizim elimizde

Adale ağrıları olan Emre’nin yerine Gustavo’nun yanında Ozan Tufan’a şans verecek olan Yanal, sağ tarafı ise Isla-Dirar ikilisiyle daha fonksiyonel kılmayı düşünüyor. Yanal bu tercihlerin Sivasspor’un pas trafiğini ve hızlı ataklarını önleyeceği gibi savunma üzerindeki baskıyı da azaltacağına inanıyor. Oyuncularına, Sivasspor ile ilgili analizlerini anlatan Ersun Hoca’nın yaptığı en önemli uyarı ise son vuruşlar oldu. Rakibin oyunundan ziyade kendi performanslarıyla ilgilenmeleri gerektiğine vurgu yapan Yanal “Son pas ve gol vuruşlarını doğru yaparsak zoru kolay çeviririz” dedi.

Vedat Muriç satılmayacak

Avrupa devlerinin yakın markajında olan Vedat Muriç’in taliplerine her gün bir yenisi ekleniyor ama Fenerbahçe kapıları kapattı. Astronomik bir rakam olmadığı takdirde Muriç için hiçbir kulüple masaya oturulmayacak. Kosovalı golcünün de şampiyonluk yaşamadan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok.

COCU’DAN KANCA

Ferdi’yi istiyorum

İngiltere Championship’de Derby County’i çalıştıran Phillip Cocu, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun peşinde. Ferdi’nin sarı-lacivertlileri tercihinde büyük etkisi olan Hollandalı teknik adam “Satın almamız zor ama kiralamadan iki taraf da memnun kalabilir” açıklamasını yaptı.