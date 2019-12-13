Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider Demir Grup Sivasspor ile ilk yarının en kritik maçını oynayacak olan Fenerbahçe’de, teknik direktör Ersun Yanal’ın sahaya süreceği kadro büyük ölçüde netleşti.

Geçen hafta Gençlerbirliği’ne attığı mükemmel golle bir anda taraftarın sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu. Yanal’ı ikilemde bırakmış olsa da, tecrübeli teknik adamın gene ozan Tufan’ı tercih etmesi bekleniyor.

Yanal’ın, bu sezon 7 maçta 3 gol, 2 asist üretmiş olmasına rağmen Ferdi’yi böyle önemli mücadeleler için yeterli görmediği genç oyuncuyu, maçın gidişatına göre 2. yarıda oynatması bekleniyor.