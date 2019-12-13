Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyon, kupada J Grubu 6. ve son hafta maçında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenip, grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başaran turuncu-lacivertli takım için kutlama mesajı yayımladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de mücadeleyi tribünden takip ettiği hatırlatılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.