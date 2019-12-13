Eski hakem Deniz Çoban, iki sezondur kullanılan VAR sisteminin devrede olmadığı takdirde lig sıralamasının nasıl şekilleneceği ile ilgili bir tablo hazırladı.
Çoban'ın paylaşımına göre VAR olmasaydı Gaziantep FK mevcut tablodan 4 puan geride olacaktı. Göztepe ve Kasımpaşa ise artı 3 puan ilave ile lige devam edecekti.
VAR olmasaydı, 14.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu? İşte sıralama;
Göztepe +3
Kasımpaşa +3
Kayserispor +2
Gençlerbirliği +1
Sivasspor 0
Galatasaray 0
Trabzonspor 0
Fenerbahçe 0
Beşiktaş -2
Alanyaspor -2
Ankaragücü -2
Başakşehir -2
Gaziantep -4