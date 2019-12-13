Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda sarı lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak

Anadolu Efes'ten açıklama:

"14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler."