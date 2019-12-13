Fenerbahçe taraftarı, Anadolu Efes deplasmanına gidemeyecek! Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda sarı lacivertli taraftarlar Anadolu Efes deplasmanında oynanacak maça alınmayacak
Anadolu Efes'ten açıklama:
"14 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız #BSL mücadelemize, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda rakip takım seyircisi alınamayacaktır. İlgileri için tüm basketbolseverlere teşekkürler."