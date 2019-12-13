Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Kulüpler Birliği Vakfından resmi yazı almadan bu kararı verdiğini söyledi.

Kararın 9 Aralık Pazartesi günü alındığını aktaran Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Kulüplerden ve onların temsilcisi Kulüpler Birliğinden alınacak yazı doğrultusunda alındığı belirtiliyor çünkü daha önce istişare etmişler. Ben yoktum, o dönemde Kulüpler Birliği ve TFF toplantılarına katılmadım. Artırılması konuşulmuş ama karar alınmamış. Bu nedenle tekrar Kulüpler Birliğine soruyorlar. Kulüpler Birliğinden gelecek resmi yazı bekleniyor. Bu arada karar çıkıyor. TFF ciddi bir kurum. Oysa Kulüpler Birliğinden yazı salı günü saat 9 gibi geliyor. Bu bizi çok şaşırttı. Yani siz yönetim kurulu olarak karar alıyorsunuz ama gece artık kimle nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek ve bazı takımları zor durumda bıracak bir karar alıyorsunuz. Şimdi cinayet film ve romanlarındaki gibi soruyoruz; katil kim, bundan yararlanan kim? Biz açıkladık. Biz limitler içindeyiz."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, lisanslamanın iki türlü yapıldığını vurgulayarak, "Biz Şampiyonlar Ligi'nde varız. Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor da Avrupa Ligi'ndeler. Burada bizim Şampiyonlar Ligi olmadan harcama limitimiz 368 milyon lira. UEFA'dan da gelirimiz oluyor. Toplam limitimiz 474 milyon lira. Yani 120 milyon lira UEFA'dan kabul edilebilir gelir konuluyor. Oysa bizim takım harcama limitimiz 496 milyon lira olmuş. Şimdi 474 milyona yüzde 30 koyduğunuzda 616 milyon yapar. Biz 616 değil, 496 milyon harcamışız. Bizim yüzde 30 çerçevesinde mayıs ayına kadar 116 milyon lira daha kullanma yetkimiz var. Biz ocak ayında 116 milyon liralık daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız merak etmeyin. Çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, paranın sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, TFF'nin kendilerine 28 Kasım'da takım harcama limitinin içinde olduklarına dair yazı gönderdiğini belirterek, "Bizim harcama limitiyle ilgimiz yok. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Türk futbolunda yıllardır yönetim ve yöneticiler için 'Kalitesiz, basiretsiz, vizyonsuz' gibi kötü sözler söyleniyor. Şimdi bunları disipline etmek gerek. Toprak yolda başka, otobanda uymanız gereken kurallar başka. Otobanda hız limitleri, ışıklar ve bariyerler olacak. Bunlar doğru şeyler. Bunun için bir şey demedik. Ancak siz oyun oynanırken bu kuralı birden bire değiştirirseniz, hem de resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Katil kim, bundan kim yararlanıyor? Antalyaspor ben değilim dedi. Beşiktaş ve Kasımpaşa da açıklama yaptı." değerlendirmesinde bulundu:

"Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirenler nerede"

Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasına da uyduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz UEFA limitine de uyuyoruz. Zarar edebilirdik ama tam tersine kara geçtik. İnşallah devam eder. Buna rağmen 2 yıldır UEFA'da, Ankara'da çok değerli üst düzey devlet kademelerinde devamlı şikayet ediliyoruz. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı, paraları harcadı...' Bunu devamlı söyleyenler var. Biz TFF'nin harcama limiti içindeyiz, UEFA'nın yapılındırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız. Yüzde 30 için daha 116 milyon lira harcama limitimiz var."

"TFF Başkanı tamamen bağımsız olmalı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile yaptığı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in de katıldığı toplantıyı hoş karşılamadığını söyledi.

TFF Başkanı ve yöneticilerinin, kulüp yöneticileri ile görüşmesinin doğal olduğunu aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Ben bu toplantıyı hiç hoş karşılamadım. TFF Başkanı olarak resmi olmayan bir makamda, özel bir büroda hem de daha önce ikinci başkanlığını yaptığınız bir kulübün başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz. Buna da iyi niyetli bakıyoruz. Ancak oraya Merkez Hakem Kurulu Başkanı da gelip katılırsa, ki bir iddiaya göre MHK Başkan Yardımcısı da katılmış, 2 saat konuşma yapılırsa ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum. TFF Başkanı bütün kulüplerin başkanıdır. Asla eski takımına söylemde bile ayırım yapamaz, öncelik yapamaz, esprisini bile yapamaz. Yapmaması gerekir. Tamamen bağımsız olmalı. Bizim federasyon başkanınından beklentimiz bu. Bu toplantı inşallah bir takım yanlışlarda konuşulmaya vesile olmaz."