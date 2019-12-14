Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda Başakşehir fırtınası yaşanıyor. Avrupa’da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gruplarında sonuncu sırada kalıp âdeta averaj takımı olurken Okan Buruk’un çalıştırdığı Medipol Başakşehir bir üst tura lider çıkmayı başararak Türkiye’nin gururu oldu. Sezon başında eski ustası Abdullah Avcı’nın yerine Başakşehir’in başına geçen Okan Buruk turuncu-lacivertlilerin bu başarısında başroldeki isimdi. Abdullah Avcı ile Avrupa’da bir türlü yüzü gülmeyen, ligdeki şampiyonluk yarışlarında da son haftalarda havlu atan Başakşehir, Buruk ile yeni bir hikâye yazmaya başladı.



> Ligde de yarışın içinde

Avrupa’dan ilk elenen takımımız Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor olmuştu. Sonrasında tecrübeli teknik adamların çalıştırdığı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa’da aralık ayını bile göremezken genç hoca Okan Buruk’un Başakşehir’i Alman Ligi’nin lideri M’gladbach’ı sahasında 2-1 devirip bir üst tura çıkarak Türk futbolunun prestijini kurtarmayı başardı. Sosyal medyada “İmparator öldü, yaşasın yeni İmparator” yakıştırmaları yapılırken Galatasaraylı taraftarlar Buruk’u şimdiden Fatih Terim’in veliahdı seçti. Başakşehir ligde de Fenerbahçe ve Galatasaray’ın önünde zirve yarışını sürdürüyor.



AVRUPA’DA GALİBİYET SAYISINDA

Buruk 8 maçta Avcı’yı yakaladı

Okan Buruk, 2010-2013 yılları arasında millî takımda yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı’nın Başakşehir ile Avrupa’da elde ettiği istatistikleri şimdiden yakaladı. Avcı, İstanbul ekibiyle Avrupa’da 18 maça çıkarken, 8 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 3 galibiyet almıştı. Buruk ise henüz ilk sezonunda Avrupa kupalarında çıktığı 8 müsabakada 3 galibiyet alarak eski hocasının galibiyet sayısına ulaşmayı başardı. Genç çalıştırıcı, ayrıca turuncu-lacivertli kulübe tarihinde bir ilki de yaşattı ve grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.



TELEFONLA ARADI

Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir’i kutladı. Maçın bitiminin ardından Başkan Göksel Gümüşdağ’ı arayan Erdoğan, bütün takım oyuncularını ve teknik direktör Okan Buruk’u tebrik etti. Erdoğan bir süre önce “Avrupa’da tur atlarsanız maçlarınıza gelirim” diyerek hedefi ortaya koymuştu.



BURUK GURUR DOLU

Ülkemiz için iyi bir şey yaptık

Başakşehir’in hocası Okan Buruk, tur atladıkları için gurur dolu olduklarını söyledi. Avrupa’da yola devam etmelerinin ülke puanı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı hoca “Ülkemiz için çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bayern Münih’i daha üç gün önce yenen bir takımı sahasında yenmek az bir başarı değil” diye konuştu.



BAŞAKŞEHİR, BİR SIRA DÜŞMEKTEN ŞİMDİLİK KURTARDI

Avrupa’da dibe vurduk!

Türk takımları bu sezon 3 bin 800 puan toplarken bir alt sıradaki Avusturya ekipleri 4 bin 400 puan katkı yaptı

Türk takımlarının bu sezon Avrupa’daki aldığı kötü sonuçlar, UEFA ülke puanında büyük düşüş yaşamamıza sebep oldu. Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi’ne bir takımını direkt olarak bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderme şansına sahip. Türkiye şu anda 11. sırada. Ancak 12. sırada bulunan Avusturya, arayı büyük bir hızla kapatmış durumda. Başakşehir’in tur atlamasıyla şimdilik Türkiye, Avusturya’nın üstünde tutunmayı başardı. Avusturya’nın iki takımı Salzburg ve LAKS Linz Avrupa’da yoluna devam ediyor. Eğer Başakşehir elenir de bu takımlar yollarına devam ederse Türkiye’nin bir alt sıraya düşme tehlikesi bulunuyor.



İşte toplanan puanlar

11) TÜRKİYE

Toplanan puan (Bu sezon): 3.800

Toplam puan (Son 5 sezon): 32.400

Avrupa kupalarına katılan takım sayısı: 5

12) AVUSTURYA

Toplanan puan (Bu sezon): 4.400

Toplam puan (Son 5 sezon): 31.525

Avrupa kupalarına katılan takım sayısı: 5



M’gladbach utanarak elendi

Başakşehir’in deplasmanda Gladbach’ı yenerek Avrupa’dan elemesi Alman basınında geniş yankı uyandırdı. Frankfurter Allgemeine gazetesi “Kapanış maçında Gladbach tiyatrosu” başlığını atarken Welt “Gladbach, Avrupa Ligi’ne utanarak veda etti” manşetini kullandı. İspanyol Marca ise “Gladbach ortadan kaldırıldı” başlığı altında Başakşehir’in büyük bir sürprize imza attığını yazdı.



Başakşehir’in ve millî takımın yıldızı İrfan Can Kahveci, attığı ilk golün ardından asker selamı verdi. Bu selam kınama cezası veren UEFA’ya da anlamlı bir cevap oldu.



RAKİBİNİ BEKLİYOR

Kura çekimi 16 Aralık’ta

Avrupa kupalarında tur atlayan tek temsilcimiz Medipol Başakşehir oldu. Grubu lider tamamlayan Başakşehir’in Son 32 Turu’ndaki rakibi 16 Aralık Pazartesi günü İsviçre’nin Nyon şehrinde çekilecek kura ile belli olacak. Muhtemel rakipler şöyle: Wolves, AZ Alkmaar, Leverkusen, Kopenhag, Rangers, Getafe, Wolfsburg, Club Brugge, Sporting, Shakhtar, Cluj, Olimpiakos, Ludogorets, Frankfurt, APOEL.