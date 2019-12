Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Avrupa’ya hazin bir şekilde vedan eden Galatasaray’da artık tek bir hedef var; şampiyonluk... Ligde inişli çıkışlı bir form sergilen sarı-kırmızılılar ilk devrenin son üç maçını da kazanmak istiyor. Ocak ayında yapılacak değişim öncesi bu karşılaşmalar bazı isimler için de son şans anlamı taşıyor. Ankaragücü mücadelesi öncesi Fatih Terim yaptığı konuşmada oyuncularına artık bütün güçleriyle şampiyonluğa odaklanmaları gerektiğini söyledi. “Galatasaray’ın hedefleri asla bitmez” diyen tecrübeli hoca “Avrupa’da hayal kırıklığına uğradık ancak lig ve kupa mücadelemiz sürüyor. Bundan böyle tamamen bu maçlara konsantre olmalıyız” ifadelerini kullandı.



> Özür borcumuz var

Artık hiçbir mazeretleri olamayacağını söyleyen Fatih Terim “Taraftarımıza ve camiamıza bir özür borcumuz var. Bunu da bundan sonraki maçlarda alacağımız başarılı sonuçlarla ödeyeceğiz. Ocak için değişimi işaret ettim. Değişmeye ve bu takımı ayağa kaldırmaya mecburuz. Bundan sonraki süreçte kimin bizimle kalacağını, kimin gideceğini ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız karşılaşmalar gösterecek. Bizimle kalmak isteyen bunu hırsıyla, mücadelesiyle göstermeli” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın üst üste üçüncü defa şampiyon olması için çalışacaklarını söyleyen Fatih Hoca “Buna inananlarla devam edeceğiz” dedi.



Onyekuru tamam gibi

Ocak ayında yapılacak transfer için Fatih Terim, önceliğini Onyekuru olarak belirlemişti. Yönetim oyuncunun menajeri William Davilla ile temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların 1,5 yıllık kiralık sözleşme için Monaco’yu ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi.



Belhanda’ya yol göründü

Bu sezon kötü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Younès Belhanda ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar Faslı oyuncunun menajerine takım bulması talimatını verdi. Her defasında takımda kalacağını söyleyen Belhanda’nın da ayrılık fikrini kabullendiği belirtildi.



Falcao göreve

Sakatlıkların ardı arkasının kesilmediği sarı-kırmızılılarda Falcao’dan iyi haber gelmesi sevindirdi. Uzun süren sakatlık dönemini yavaş yavaş atlatan Kolombiyalı yıldız Ankaragücü maçında sahaya ilk on birde çıkacak. Daha önce Alanya ve PSG maçlarında oyuna sonradan giren golcü oyuncu bugün uzun bir aradan ilk on birde görev alacak.



YETİŞMELERİ ZOR

Cimbom’da eksik çok

Falcao’nun dönüşünün sevinci yaşanırken Galatasaray’da Babel, Âdem ve Feghouli’nin sakatlıkları teknik direktör Fatih Terim’i zorluyor. Sağlık ekibinin çabasına rağmen bu oyuncuların Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.



