Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye adına listeye kaydedilen unsur sayısı, geleneksel Türk okçuluğunun da ilanıyla 18’e yükseldi. Türkiye böylelikle temsili listelere en çok unsur kaydettiren ilk beş ülke arasındaki yerini korudu. Ayrıca, Endonezya’nın geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat, Özbekistan’ın Harezm yöresine has geleneksel “Lazgı” dansı ve geleneksel Tay masajı, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dâhil edilen diğer unsurlar oldu.