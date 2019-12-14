Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 13. haftası dün oynanan karşılaşmalarla ile sona erdi. Bu hafta oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi 81-73 mağlup etti. Haftanın ilk maçında Khimki Moskova konuk ettiği ALBA Berlin'i 104-87'lik skorla geçti. Haftanın son müsabakasında ise Barcelona sahasında karşı karşıya geldiği Panathinaikos'u 98-86 yendi.

Euroleague'de 13 hafta geride kalırken 11 galibiyetli Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Efes'i 10'ar galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe 5 galibiyetle haftayı 13. sırada tamamlarken, 3 galibiyetli Zenit ise averajla sona sırada bulunuyor.



THY Euroleague'de 13. haftasında oynanan karşılaşmaların topu sonuçları ise şöyle:

Khimki Moskova: 104 - ALBA Berlin: 87

Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 81

Kızılyıldız: 64 - Baskonia Vitoria-Gasteiz: 72

Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - CSKA Moskova: 80

Real Madrid: 93 - Olympiakos: 77

Zalgiris Kaunas: 82 - Valencia Basket: 86

Bayern Münih: 77 - Zenit Saint Petersburg: 69

Asvel Lyon-Villeurbanne: 89 - AX Armani Exchange Milan: 82

FC Barcelona: 98 - Panathinaikos: 86